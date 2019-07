Les Canaris sont mis à plein régime durant le stage de Yakouren, qui prend fin aujourd’hui avec une conférence de presse de l’entraîneur Hubert Vélud. Des séances intenses ont marqué ce séjour encadré par le staff technique. Hier, justement, sur la page Facebook du club kabyle, le formateur Jean-Yves Chay s’est dit très optimiste quant à l’avenir du club. Pour ce technicien français, qui connaît fort bien le club phare du Djurdjura, « la JSK possède une équipe pleine de joueurs pétris de talent. Pour ce dernier, comme tout le staff technique, formateur, préparateur physique et entraîneur, les Canaris ont les capacités techniques et mentales pour faire une saison exceptionnelle ». Les recrutements, estime l’équipe en charge du tableau de bord kabyle, sont très ciblés ayant ramené les joueurs répondant aux critères voulus. Après la fin du stage de Yakouren, les Canaris se dirigeront vers Evian, ville française, où ils effectueront un stage très intensif également. En ligne de mire, affiner les performances des joueurs qui auront à se battre sur plusieurs fronts, national et continental. Par ailleurs, il est à noter que la direction sera également mise à rude épreuve la saison prochaine. Un vaste chantier l’attend avec de sérieux problèmes au menu. Avant même l’entame de la compétition, les défis s’annoncent immenses. Le président Chérif Mellal est attendu sur plusieurs fronts comme celui de refaire de fond en comble le CSA, qui lui cause de sérieux problèmes. Pour Mouloud Iboud, porte-parole du club, qui intervenait récemment dans une conférence de presse, l’association n’est pas composée de compétences, mais de gens qui n’ont rien à avoir avec le football. Aussi, alors que l’équipe dirigée par un staff technique complètement renouvelé à sa tête un technicien de grande facture, se mettra à fond dans la compétition, l’équipe dirigeante aura à poursuivre son vaste chantier. Le projet du centre de formation attend toujours sa réalisation. A la fin de la saison passée, la direction a entamé les travaux de nivellement du terrain situé à Oued Aïssi. Des supporters ont, pour rappel, exprimé leur volonté à aider l’équipe à effectuer les travaux qui par des bulldozers qui par des camions et plein d’autres matériels. Certains se sont même dit volontaires à travailler gratuitement comme ouvrier. C’est dire à quel point les supporters kabyles sont prêts à tout donner pur leur équipe. Enfin, il est à noter que beaucoup de supporters ont été déçus par la fin qu’ont connue les pourparlers de la direction kabyle avec celle du Paradou AC. Beaucoup espéraient voir le jeune Benkhelifa poursuivre son parcours avec le groupe, mais il a fini par s’engager à titre de prêt avec l’USM Alger. Lui, pourtant, n’a pas hésité à exprimer son désir de jouer encore une autre saison avec les Canaris. Une compétition africaine était pourtant en ligne de mire de ce joueur pétri de qualités. Beaucoup de supporters kabyles considéraient la décision des dirigeants du PAC comme « injuste » envers ce joueur, qui voulait pourtant rester à la JSK.