Il faut dire que l'histoire du vol spécial, avec l'autre équipe algérienne engagée en Ligue des champions, l'ES Sétif, a vraiment chamboulé le déplacement des Canaris.

Se sentant sous le coup d'un «chantage» de la part des responsables de l'Entente de Sétif, les responsable de la JS Kabylie ont décidé de ne point se déplacer avec l'ES Sétif sur un même vol, en choisissant un vol régulier de la Royal Air Maroc pour rejoindre Niamey.

Ce fut une véritable expédition pour les joueurs de la JS Kabylie.

Il a fallu pas moins de 17 heures de vol, pour la délégation kabyle, au nombre de 36 membres, pour rejoindre Niamey.

Les Canaris ont pris le vol de Casablanca samedi vers les coups de midi. Ils ont dû transiter par Casablanca où la délégation des Canaris composée, entre autres, des 22 joueurs, a dû attendre presque 9 heures avant de prendre le vol Casablanca-Niamey, prévu à minuit.

Ce long périple a fait que les joueurs sont arrivés, hier, exténués, comme il fallait (bien) s'y attendre.

Et là, des fans de l'équipe kabyle ne cessaient, depuis samedi matin, de se demander qu'est- ce qui a empêché les responsables du club d'affréter un avion spécial, comme l'a si bien fait la direction de l'ES Sétif pour son équipe?

Bref, le coach, Bouzidi, a laissé éclater sa colère contre les dirigeants du club, lui qui a même songé à quitter la barre technique de l'équipe. Bouzidi a déclaré avec rage «Toutes les six heures, on m'envoie un nouveau programme. Personne ne peut travailler dans de telles conditions, d'autant que dans ce genre de situation, c'est le coach et les joueurs qui subissent et qui en sont victimes.»

L'équipe de la JS Kabylie a, tout de même réussi à arracher une très belle victoire, vendredi, en déplacement face à l'ASO Chlef. Une victoire à laquelle d'aucuns ne s'y attendaient pas, dans la mesure où l'équipe a effectué un très mauvais début durant cette nouvelle saison 2020-2021, ce qui a suscité du doute aussi bien chez les joueurs que chez les fans, surtout.

Cette victoire, donc, face à l'ASO Chlef, a bien boosté les joueurs, qui ont repris d'une part confiance et surtout qui ont retrouvé le bon moral.

Reste qu'à Niamey, ils doivent bien récupérer avant d'effectuer aujourd'hui leur dernière séance d'entraînement, avant de défier cette équipe nigérienne de l'US Gendarmerie nationale qui n'est, d'ailleurs, pas connue au niveau africain.

Ce qui veut dire que le staff technique et les joueurs joueront cette première manche devant une équipe dont ils ignorent tout.

Mais le premier souci du coach Bouzidi est la récupération. Il le dit en ces termes: «Au vu de la situation vécue avant de rejoindre Niamey et les difficultés rencontrées avec une escale de 9 heures, la première chose à faire, dès notre arrivée dans la capitale nigérienne, c'est de récupérer. Et j'espère bien que les joueurs y parviendront», a-t-il ajouté.

Quant à son adjoint, Tizarouine, il estime que «la victoire face à l'ASO est bien méritée», avant d'ajouter

qu' «au Niger nous ferons le nécessaire afin de prendre une option pour la qualification. Le groupe est bien motivé et on jouera donc ce match face au représentant du Niger avec la ferme intention de réaliser un bon résultat. On possède un bon groupe qui fera mal lors des prochains rendez-vous», a affirmé le coach adjoint des Canaris.