Alors que les quatre premiers matchs de la 2ème journée de la Ligue 1 se disputaient, hier, au moment où on mettait sous presse, quatre autres matchs sont au programme d'aujourdfhui avec un déplacement périlleux de l'USM Alger à Béchar, sans oublier ce derby indécis à l'Ouest entre l'ASO Chlef et le WA Tlemcen.

La JS Saoura, qui reste sur une victoire lors de la première journée, dans la capitale du «Titteri» face à l'Olympique Médéa (1-0), est bien favorite sur son terrain fétiche du

20-Août 1955 de Béchar en recevant l'USMA, qui reste sur deux défaites de suite, celle de la Supercoupe d'Algérie face au CR Belouizdad (1-2) et celle face à l'ES Sétif (2-0) lors de la première journée du championnat. L'un des nouveaux promus, à savoir le WAT, auteur d'un match nul salutaire dans l'Est du pays face au CS Constantine

(0-0), effectuera un second déplacement consécutif, cette fois-ci chez son voisin ASO Chlef, dos au mur après sa défaite sur le terrain du NC Magra (3-2). Un derby de l'Ouest indécis en perspective et ouvert à tous les pronostics. De son côté, l'ES Sétif, auteur d'une retentissante victoire chez l'USM Alger (2-0), grâce à un doublé de son jeune attaquant Mohamed Amine Amoura, recevra l'autre nouveau promu, le RC Relizane, tenu en échec à la maison par le Paradou AC (1-1). Les Sétifiens seront appelés à confirmer leur excellent début et surtout préserver leur belle série d'invincibilité. Dans le dernier match au programme d'aujourdfhui, l'US Biskra cherchera une deuxième victoire consécutive à domicile, une semaine après avoir disposé du nouveau promu JSM Skikda

(1-0).

Les gars des «Ziban» accueilleront cette fois-ci le NAHD, tenu de redresser la barre après la contre-performance concédée face au MCO. Enfin, cette 2e journée sera tronquée de deux matchs: MC Alger - O. Médéa et CR Belouizdad - JSM Skikda, reportés à une date ultérieure en raison de l'engagement des deux clubs algérois au tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d'Afrique, prévu ce week-end.