L’équipe Jumbo alignera dans la prochaine Vuelta (24 août au 15 septembre) le Slovène Primoz Roglic, troisième du Giro, et le Néerlandais Steven Kruijswijk, troisième lui aussi du Tour de France. Roglic, 29 ans, participera pour la première fois à la Vuelta qu’il a préparée par un entraînement en altitude. Depuis la fin du Giro, le vainqueur de Tirreno-Adriatico et du Tour de Romandie n’a qu’une seule journée de course à son actif, son championnat national fin juin. En revanche, Kruijswijk, 32 ans, a pris part par trois fois au Tour d’Espagne. Avec, pour meilleur résultat, une quatrième place l’année passée à 2 min 54 sec du vainqueur (Simon Yates). La formation néerlandaise, qui n’a pas retenu son sprinteur numéro un Dylan Groenewegen, a renforcé son groupe en montagne avec le Néo-Zélandais George Bennett, 10e de la Vuelta en 2016. Le Néerlandais Robert Gesink, qui avait dû déclarer forfait au Giro pour cause de blessure, et l’Américain Neilson Powless, deuxième de la dernière étape du récent Tour de Pologne, ont été également retenus tout comme le rouleur allemand Tony Martin.