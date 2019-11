Revenu à l’O Lyon en tant que directeur sportif l’été dernier, Junhino a connu un début de mandat compliqué avec l’échec de Sylvinho sur le banc rhodanien. Mais la légende de l’OL rêve de laisser son empreinte en tant que dirigeant en frappant un immense coup : rapatrier l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, né et formé entre Rhône et Saône ! « Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine sa carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi ne pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au Brésil », a révélé l’ancienne gloire du Stade Gerland mardi sur le plateau d’OL TV. Le Brésilien pense même avoir déjà décelé des signes positifs chez son ancien coéquipier : « J’ai un peu ressenti qu’il aimerait venir. Il a beaucoup de respect. Il passe souvent voir le kiné Abdel ici aussi. Il a déjà amené Abdel chez lui. Je garde l’espoir. J’aimerais bien qu’il vienne jouer 2 ans avec nous, encadrer certains jeunes. (…) Et Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous. »