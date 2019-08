À la recherche d’un latéral gauche depuis des mois, le FC Barcelone a enfin trouvé son bonheur en recrutant Jurnio Firpo (23 ans) au Betis pour 18 millions d’euros. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, le latéral gauche a évoqué ses objectifs pour la saison à venir et espère bien concurrencer Jordi Alba. «Valverde s’attend à ce que je fasse la même chose qu’au Bétis en attaque, que je joue avec la même confiance en moi et que je profite des opportunités. Vous ne renoncez jamais à être titulaire, vous ne pouvez pas renoncer dès votre arrivée. Je travaille tous les jours et je m’efforce d’être prêt lorsque l’entraîneur me dira de jouer, explique le nouveau joueur barcelonais. Depuis peu de temps que je suis en équipe première, je pense avoir très bien réussi. Comme Jordi Alba, qui a 30 ans et qui en aura 31, le club veut un projet à plus long terme avec moi. Je veux être prêt lorsque le coach décidera. Je viens me battre pour jouer et je veux rendre la tâche difficile à Jordi.»