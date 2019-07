Mission réussie pour les Baréa qui ont écarté les Congolais sous les yeux de leur président Andry Rajoelina et de 500 supporters de la Grande Île. Aller en 8es de finale, c’est déjà une sacrée victoire. Mais en plus, en sortir vainqueur et filer en quarts. Les Malgaches ont décidément une bonne étoile. Après l’élimination du Maroc face au Bénin, après l’élimination des tenants du titre camerounais, après l’élimination de l’Égypte chez elle, c’est au tour de la RD Congo de Florent Ibenge de se faire sortir par une équipe de Madagascar détonnante jusqu’ici. Dimanche au Stade d’Alexandrie, les Malgaches ont réalisé un nouvel exploit en éliminant les Léopards de la RDC aux tirs au but (2-2, 4-2 aux TAB). Pour une première participation à la CAN, la sélection malgache ne cesse d’impressionner et d’écrire la plus belle histoire de son

football. « Petit poucet », Madagascar retrouve les quarts de finale de la CAN que beaucoup de grosses équipes ont loupé. Pour leur première participation à la compétition, les Bareas ont réussi l’exploit de finir premier du groupe B avec 7 points devant le Nigeria qu’ils ont battu (2-0), en réalisant un score nul contre la Guinée (2-2) et en battant le Burundi (1-0). Les hommes de Nicolas Dupuis ont déjà largement réussi leur CAN.

Madagascar poursuit sa série d’invincibilité dans cette CAN 2019 et a à nouveau rendez-vous avec l’histoire ce jeudi 11 juillet pour affronter en quarts de finale le vainqueur de Ghana – Tunisie, qui s’est joué hier.

Les footballeurs malgaches n’en finissent plus de surprendre. Ils ont donc accroché un nouveau gros poisson à leur tableau de chasse et filent vers les quarts de finale. Pour le premier quart de finale de leur histoire.