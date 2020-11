Le handballeur international algérien, Hichem Kaâbache, ambitionne de jouer les premiers rôles au sein de son nouveau club, Al Ahly SC du Qatar qui joue cette saison les play-offs pour le titre, et également de se maintenir à un haut niveau de forme pour honorer la petite balle algérienne. Lundi dernier, la formation qatarie, qualifiée pour la 2e phase du Championnat national, avait annoncé le recrutement du joueur algérien (30 ans), laissé libre par l'USAM Nîmes-Gard (France). Dans une déclaration à l'APS, Kaâbache a indiqué que l'intérêt que lui a porté le coach algérien d'Al Ahly SC, Chouaïb Kafi, constitue une des raisons qui l'ont poussé à tenter une expérience professionnelle dans le championnat qatari. «À Nîmes, j'étais en fin de contrat. Mon bail n'a pas été renouvelé en raison de la crise économique causée par la pandémie de coronavirus. Une offre m'est parvenue par la suite du Ahly SC. Je l'ai bien étudiée avant de l'accepter», a-t-il affirmé. L'ancien joueur de la JSE Skikda s'est dit «satisfait» de son parcours professionnel en France où «j'ai pu réaliser mon premier objectif, celui d'embrasser une carrière pro à un haut niveau. J'ai décroché avec Nîmes une médaille d'argent après avoir perdu une finale de coupe de France face au Paris SG (32-26) en 2018». Concernant ses ambitions dans cette nouvelle aventure avec le «doyen» des clubs qataris, l'international algérien assure que son équipe, qui possède de «jeunes joueurs talentueux», a pour objectif de jouer les premiers rôles dans le championnat local. «La mission est difficile, notamment avec le protocole sanitaire dû au Covid-19. Nous passons des tests tous les trois jours. Pour ma part, je travaille pour retrouver ma forme physique après une longue période d'arrêt», a-t-il ajouté. Kâabache, qui compte 95 sélections et 180 buts inscrits avec les Verts, est également revenu sur la préparation de la sélection algérienne pour les prochaines échéances, dont le Mondial-2021 prévu en Egypte, estimant qu'il «sera difficile de le faire dans de bonnes conditions à cause de la pandémie et la fermeture des frontières». «Il faut trouver des solutions rapidement. Nous sommes à moins de 3 mois du Mondial égyptien prévu en janvier», a-t-il souligné.