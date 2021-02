Après avoir longtemps renâclé à dépenser, Liverpool a frappé deux fois dans les dernières heures du mercato pour renforcer sa défense fragilisée. Les Reds ont fait signer Ben Davies, joueur de 25 ans en provenance de Preston North End (D2), et surtout l'international turc Ozan Kabak (Schalke), prometteur international de 20 ans avec l'expérience de la C1. Ces arrivées sont d'autant plus nécessaires que la blessure à une cheville subie par Joël Matip contre Tottenham, il y a une semaine, l'éloignera finalement des terrains jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club. Dans un marché resté très sage, crise économique oblige, c'est l'arrivée de Thomas Tuchel à la place de Frank Lampard sur le banc de Chelsea, qui a finalement été le mouvement le plus notable de cet hiver. Parmi les gros, le leader Manchester City ou Tottenham ont choisi de ne pas bouger, alors que Manchester United a préparé l'avenir en attirant l'ailier de l'Atalanta Bergame Amad Diallo (18 ans). Arsenal a, en revanche, réussi son opération dégraissage en trouvant des points de chute pour Mesut Ozil (Fenerbahçe), ainsi que pour Sokratis Papastathopoulos (Olympiakos), alors que Shkodran Mustafi a rejoint Schalke. Les Gunners se sont fait prêter le prometteur Martin Odegaard par le Real Madrid pour ajouter de la créativité à leur milieu de terrain.