Le capitaine de l’équipe zambienne de football Kabaso Chongo, s’est dit optimiste quant à la possibilité des Chipolopolo de créer la surprise et s’imposer face à l’Equipe nationale d’Algérie, ce soir. « Le football est dynamique, tout peut arriver. Il est possible de battre l’Algérie si nous travaillons ensemble. Nous devons travailler dur et jouer à l’unisson », a indiqué le sociétaire du TP Mazembe (RD Congo), cité par la presse locale. Chongo (27 ans) a souligné que le moment est venu pour la Zambie, championne d’Afrique en 2012, de retrouver sa véritable place sur le plan continental. « Bien sûr, nous allons nous qualifier. Le moment est venu pour nous de retrouver le tournoi africain. Nous avons manqué les deux dernières éditions de la CAN, mais cette fois-ci ça sera la bonne », a-t-il ajouté.