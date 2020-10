Ça commence alors que l'on vient à peine de lancer les premiers repères permettant de voir mieux avant de se lancer dans le Championnat national pour lequel le calendrier des compétitions est élaboré. Premier couac enregistré, le manager du MC Oran, Kada Kechamli, vient de démissionner. Pour cause, son nom a été rayé de la liste des cadres du club devant assister au stage se tenant dans la capitale des Zianides, Tlemcen. Du coup, il s'est senti marginalisé par le premier responsable du club, Tayeb Mehiaoui. La maison des Hamraoua n'en finit pas avec ses déboires. S'apprêtant à se rendre à Tlemcen, les joueurs et les encadreurs ont dû prendre leur mal en patience.

Là encore, le bus est tombé en panne à la dernière minute. Il aura fallu plus d'une heure pour le réparer au vu et au su de tout le monde et dans le stade Zabana. Dans toute cette cacophonie, s'ajoute le Covid-19 qui épie de près, le moindre relâchement et peut s'avérer aux conséquences irrémédiables. C'est du moins ce qu'a affirmé récemment le docteur Amar Benarmas, membre du staff médical du MC Oran, qui a appelé les joueurs à «la vigilance». «Les footballeurs sont appelés à faire preuve de plus de conscience et de responsabilité face à la pandémie de coronavirus après l'enregistrement de plusieurs contaminations parmi les joueurs de la Ligue 1 de football depuis la reprise des entraînements, il y a de cela moins d'un mois», a-t-il affirmé. «Pour ne pas compromettre la reprise de la compétition officielle après plusieurs mois d'arrêt, la balle est particulièrement dans le camp des joueurs de faire preuve de plus de conscience et de responsabilité, en suivant un régime strict en dehors des terrains pour éviter de ramener le virus au sein du groupe», a-t-il recommandé dans une vidéo qu'il a postée sur la page officielle Facebook du club. Au moins une vingtaine de joueurs de la Ligue 1 ont été testés positifs au coronavirus, dont trois du MC Oran. «Mellal a été testé positif avant le début de notre préparation. Il est toujours isolé chez lui, tout comme Nekkache qui a été atteint par le virus la semaine passée, et depuis il est lui aussi en confinement sanitaire.

Je tiens à rassurer que l'état de santé des deux joueurs ne donne pas matière à inquiétude», a-t-il rassuré plaidant pour «l'importance de se soumettre aux règles de prévention contre le coronavirus en se protégeant au maximum». Pour ce médecin «le confinement constitue le meilleur moyen permettant le déroulement du championnat sans risque sanitaire». En attendant, la direction du MCO a réussi à se procurer une autorisation des services du ministère des Affaires étrangères permettant à son nouveau préparateur physique français, ainsi qu'à son nouveau joueur ivoirien de rejoindre l'équipe. Le préparateur physique Alain Durand et le milieu de terrain Landry Houssou sont attendus dans les prochains jours en Algérie après avoir accompli les formalités administratives d'usage. Ils devraient rallier le pays en tran-sitant par la Tunisie en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien. Cette nouvelle fait le bonheur de l'entraîneur français des Hamraoua, Bernard Casoni, ce dernier a été à l'origine du recrutement des deux hommes. D'ailleurs, il s'est même dit «impatient» de les voir rejoindre le groupe. Casoni, arrivé cet été au MCO pour un contrat d'une année, n'a pas tari d'éloges sur Alain Durand qui fera également office d'entraîneur-adjoint, tout comme il a fait les éloges du jeune milieu de terrain ivoirien, Landry Houssou sur lequel l'ex-coach du MC Alger a dit «miser énormément», qualifiant son recrutement d'«investissement de taille» pour le club phare de la capitale de l'Ouest «qui pourrait tirer énormément profit d'un éventuel transfert de cet élément à l'étranger à l'avenir».