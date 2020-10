L'ex-international, Omar Belatoui, vient d'être installé en qualité de manager général du club phare des Hamraoua en remplacement de Kada Kechamli. Ce dernier, ayant claqué la porte avant même le départ des poulains de Casoni vers la wilaya de Tlemcen, est revenu sur sa démission motivée par des interférences de tierces personnes dans les prérogatives dévolues à sa fonction. «Je démissionne officiellement et avec conviction de ce poste qui m'a été confié», expliquant que «la direction, m'ayant accordé le quitus, m'a dépourvu de certaines prérogatives revenant de droit au manager général du club». «Je refuse catégoriquement ces ingérences», a-t-il souligné, ajoutant: «Je me suis promis, dès ma prise de fonction de quitter le poste, dans l'éventuel cas d'une quelconque entremise d'une autre personne dans mes activités.» Et d'enchaîner: «Il y a eu des mesures qui ont été prises alors que le pouvoir de décision me revenait de droit. Des gens n'ayant aucune relation avec le football s'interposant dans mes prérogatives.» D'autres sources proches du club font état de «la désolation et du désarroi du désormais ex-manager du club ayant constaté que son nom a été rayé de la liste de la délégation devant accompagner les Hamraoua dans le stage de Tlemcen». Du coup, a-t-on ajouté, «Kada Kechamli, se sentant marginalisé, a opté pour la démission». «C'est irrévocable», a-t-il souligné, expliquant que «je n'en reviens pas sur ma décision que j'ai prise tout en étant convaincu de ma démarche». Son successeur, à peine installé, s'est affairé à mettre en place la stratégie managériale qu' il a adoptée d'autant plus que Belatoui, jouissant d'une aura aussi bien chez les supporters que dans l'ensemble des sportifs, est très connu pour son sens d'organisation en manageant les groupes et travaillant selon les règles académiques. Dans un autre registre, la piste de l'Ivoirien, Landry Houssou, donné pour être hamraoui dans les plus brefs délais, est écartée, ce dernier ayant pourtant ratifié son contrat de travail de deux années consécutives avec les Rouge et Blanc, ne ralliera pas la capitale de l'Ouest. Du moins durant le mercato estival, celui-ci arrivant à expiration. Pour cause, des lenteurs administratives à la pelle ont été relevées au niveau des services consulaires algériens en Côte d'Ivoire. «Il n'a pas pu avoir le visa en plus de plusieurs autres problèmes administratifs appartenant audit joueur», a-t-on indiqué expliquant que sa venue est ainsi donc renvoyée pour la période hivernale. Cela survient alors que le Mouloudia d'Oran a été rassuré en ayant bénéficié la semaine passée de toutes les autorisations exceptionnelles lui permettant d'attirer ce joueur ayant été proposé par le coach des Rouge et Blanc, Bernard Casoni, celui-ci croit dur comme fer que «le recrutement de Landry Houssou constitue le meilleur investissement pour le club».