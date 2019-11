Remarquable sous le maillot du Bayer Leverkusen depuis le début de la saison, Kai Havertz se retrouverait déjà sur la short-list des plus grandes écuries européennes en vue du prochain mercato estival. Outre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid, le PSG serait également séduit par les prestations de l’international allemand selon les récentes informations du Corriere dello Sport. Mais un autre mastodonte serait également sur le coup, et pourrait même rafler la mise. Comme l’explique Diario Gol, le Real Madrid reste toujours à l’affût pour Kai Havertz, qui de son côté verrait d’un bon œil cet intérêt. Selon le média espagnol, le milieu offensif aurait déjà informé le FC Barcelone qu’il préférerait rejoindre Zinedine Zidane chez les Merengue à l’avenir. De quoi compromettre les plans des Blaugrana, mais également ceux du PSG.