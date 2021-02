Les Sud-Africains de Kaizer Chiefs ont publié, hier, une réponse à la correspondance reçue de la Confédération africaine de football (CAF) concernant leur match à l'extérieur contre le Wydad Casablanca en Ligue des Champions. Le club sud-africain se dit incapable «d'honorer la nouvelle date proposée pour la rencontre» et donne ses raisons.

Les Amakhosis devaient s'envoler, mercredi passé, pour affronter le club marocain le week-end dernier en Ligue des Champions CAF. Mais la délégation de 40 personnes, dont 18 joueurs, s'est vue refuser les visas. Le gouvernement marocain a évoqué les restrictions liées au Covid-19, comme la principale raison pour laquelle les Chiefs ne pouvaient pas entrer dans le pays pour honorer le match de la phase de groupes, ce qui a conduit à l'annulation du match compte tenu de ces circonstances.

La CAF a ensuite écrit à la Fédération sud-africaine de football (SAFA) pour lui proposer une nouvelle date. «La lettre reçue par courrier électronique suggère que le match entre les deux équipes soit joué le vendredi 19 février au stade Al Salam du Caire, en Égypte», informe un communiqué des Kaizer Chiefs.

En réponse, les Kaizers Chiefs se disent incapables d'être prêts pour la nouvelle date proposée pour le match. «Les Chiefs ont depuis répondu à la lettre, citant quelques obstacles qui nous empêcheront d'honorer la nouvelle date proposée pour la rencontre, qui est dans trois jours.»

Selon les Amakhosi, les problèmes sont les mêmes que ceux de la semaine dernière.

«Les deux principales raisons sont les problèmes de visa et la logistique des voyages. Compte tenu du préavis de trois jours pour jouer le match, le club devra toujours faire face aux mêmes défis de la part de l'ambassade égyptienne, car il faut un minimum de sept jours ouvrables pour obtenir l'approbation des visas qui nous permettront de voyager en Égypte.

Sécuriser les vols à cette heure tardive posera également un défi, étant donné que certaines compagnies aériennes ne sont pas opérationnelles, en raison des restrictions de Covid-19», poursuit leur communiqué. Autres raisons, en plus d'avoir un match de championnat, aujourd'hui, contre AmaZulu et les Chiefs sont censés accueillir SuperSport United samedi. «Sur la base de ce qui précède, cela pourrait avoir un impact négatif sur le match de Ligue des Champions contre Horoya AC prévu le mardi 23 février 2021», conclut le communiqué des Kaizer. Une date appropriée pour toutes les parties concernées semble pénible à trouver.