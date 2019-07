Lors de la deuxième journée des matchs de la poule D, les éléphants de Côte d’Ivoire ont été battus (1-0) par le Aigles du Maroc vendredi dernier. Cependant, les ivoiriens ont toujours leur destin en main et doivent absolument battre la Namibie, aujourd’hui à 17h s’ils espèrent voir le second tour de cette première CAN à 24 équipes. En conférence de presse hier, le coach des éléphants, Kamara Ibrahim, et son vice-capitaine Wilfried Kanon ont dit être conscients de l’attente des Ivoiriens et de la tâche ardue qui les attend. «Il faut gagner le match et se qualifier. Nous sommes aptes pour arriver à cet objectif», a indiqué le coach. Après deux matchs, un but marqué, un but encaissé et une équipe encore en construction, le sélectionneur ivoirien promet d’apporter des changements surtout après deux matchs intenses. «On va donner de la fraîcheur dans l’équipe car ce sera un combat. Il faut tirer les leçons des matchs surtout quand on les perd» soutient-il. Concernant le cas du capitaine Serges Aurier, sorti sur blessure contre le Maroc, le coach annonce qu’il ne sera pas présent pour le prochain match, mais espère le voir pour la suite.