Le technicien algérien Kamel Djabour a été retenu dans la short-liste élargie à 17 candidats pour le poste de sélectionneur du Syli National de Guinée, en remplacement du Belge Paul But, limogé, après la CAN-2019 en Egypte, a rapporté vendredi la presse locale. Selon la même source, la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) avait décidé, il y a quatre jours, d’annuler la première short-Liste de cinq postulants au poste de sélectionneur,

désavouant sa direction technique, et avait décidé d’installer une nouvelle commission et rouvrir la short-liste de candidature. Les médias locaux avaient annoncé que l’instance fédération guinéenne de football, par le biais de son président, Antonio Souaré, avait décidé d’annuler la procédure de recrutement du nouveau sélectionneur du Syli. La décision avait été motivée par le fait que le travail de présélection effectué par les services de la Féguifoot aurait été jugé trop bâclé, annonçant du coup la mise en place une nouvelle commission qui devait apprécier et sélectionner les meilleures candidatures. Par cette décision, la première short-liste de cinq candidats retenus a été annulée et un nouvel appel à candidature pour le poste de sélectionneur de la Guinée avait été lancé par la Féguifoot. Le nouvel appel à candidature a permis d’en sélectionner 17 techniciens dont (Pascal Janin et Noël Tos), recalés par la commission. La commission a fixé le jeudi prochain pour entamer les interviews avec les postulants au siège de la Fédération Guinéenne de Football à Conakry.