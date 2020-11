Kamel Lafi a été élu à la tête du Club sportif amateur de l'ES Sétif (CSA/ESS) pour le mandat olympique 2021-2024, lors de l'AG qui s'est tenue ce samedi à Sétif. Lafi a récolté 22 des 38 suffrages exprimés, contre 16 pour son seul concurrent, Ibrahim Larbaoui, sachant que l'assemblée générale du CSA/ESS compte 40 membres votants. Avant le début des travaux, trois candidats s'étaient retirés de la course à la présidence du CSA/ESS, en l'occurrence, Zakaria Kherra, Salim Chencheni et Edderadji Bendjab-Ellah. Le bureau dirigeant du CSA/ESS sera composé de sept membres que le nouveau président, Kamel Lafi, se chargera de désigner. Le CSA/ESS, qui détient plus de 92% des actions de la Société sportive par actions/Black Eagles, était dirigé par un directoire avec à sa tête Djaber Zeghlache, après la démission de l'ancien patron Hacen Hamar.