Un an après les rumeurs grandissantes sur son possible départ de Tottenham, Harry Kane fait de nouveau couler de l'encre dans les médias britanniques. Cette saison, l'attaquant anglais forme un beau duo avec Son Heung-Min sous les ordres de José Mourinho, mais le Daily Mail rapporte que Kane songerait tout de même à quitter les Spurs. Le média anglais rapporte que sa nouvelle blessure pourrait être un tournant, et qu'il pourrait réfléchir à partir de Tottenham alors que les Spurs s'éloignent à nouveau de la tête du classement, et que les choix tactiques de Mourinho déçoivent. Harry Kane a souvent été annoncé comme étant dans le viseur de certains cadors européens, comme le Barça, le Real Madrid ou Manchester City, qui pourrait tenter de faire une offre à Daniel Levy cet été alors que Sergio Agüero est en fin de contrat.