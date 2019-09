Aujourd’hui, Chelsea affronte Liverpool à Stamford Bridge dans le cadre de la sixième journée de Premier League. Un choc face au leader invaincu auquel pourrait participer un certain N’Golo Kanté. Le milieu français absent depuis quatre matchs suite à un problème à la cheville, devrait effectuer son grand retour sur les pelouses anglaises. Présent en conférence de presse, le manager de Blues Franck Lampard s’est confié sur le possible retour de son Champion du monde dans le onze. «C’est un énorme coup de pouce d’avoir N’Golo. Nous savons tous son importance pour l’équipe avec les qualités qu’il apporte. La seule question pour moi c’est comment il se sentira car il a eu une longue période d’arrêt. Je sais qu’il a joué un bon nombre de matchs cette saison, mais je ne les compte pas car il a manqué la pré-saison, et ce qu’il a fait à Istanbul était miraculeux. C’est anormal de jouer comme il l’a fait sans entraînement», a ainsi confié Lampard.