Selon l’édition dominicale du Daily Mail, Ngolo Kanté envisagerait de quitter Chelsea en fin de saison. Le milieu de terrain français ne manquera pas de propositions si cette volonté se confirme dans un peu plus de six mois. Le Real Madrid mais aussi le FC Barcelone seraient sur les rangs pour l’accueillir. En Italie, Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juventus, apprécie également l’ancien milieu de terrain de Leicester City. La préférence de Kanté serait de rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid. Le coach français a toujours fait savoir qu’il appréciait le joueur de Chelsea et qu’il aimerait le voir porter le maillot madrilène. Un souhait qui n’est pas forcément partagé par son président Florentino Perez qui estime qu’avec Casimero, l’équipe espagnole a ce qu’il faut à ce poste. Selon le Daily Mail, le Bayern Munich pourrait également s’inviter sur ce dossier. La valeur de Ngolo Kanté est estimée à 100 millions par le club londonien.