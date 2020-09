Pisté pendant un temps par l'Inter Milan, N'Golo Kanté ferait désormais l'objet d'un sérieux intérêt de la part d'un grand club de Premier League. C'est ce que rapporte ce lundi The Mirror, en indiquant que Manchester United s'est positionné pour faire signer l'international tricolore d'ici la fin du mercato. Les Red Devils cherchent désespérément un joueur de qualité pour renforcer son entrejeu et l'ancien Caennais a émergé logiquement comme une cible vu qu'il fait partie des meilleurs à son poste en Premier League. Kanté est encore sous contrat avec Chelsea, et il fait partie des joueurs majeurs de l'effectif des Blues. Mais, un transfert n'est pas exclu le concernant. Si offre séduisante il y a pour ses services, le club londonien serait disposé à le libérer. Un montant qui avoisinerait les 50 millions d'euros. Mais serait-il prêt à le faire au profit d'un club rival? Là est toute la question. S'il s'engage en faveur de Manchester United, Kanté retrouvera son compatriote Paul Pogba. Le duo a une belle complicité et il l'a démontré à l'occasion de la dernière Coupe du monde en Russie. À noter que le dernier joueur à avoir quitté Chelsea pour MU c'est Nemanja Matic. Le Serbe a évolué aux côtés de Kanté pendant une saison du côté de Stamford Bridge.