L'attaquant algérien Karim Aribi est enfin arrivé à Nimes, et a posé, aujourd'hui, avec son nouveau maillot dans le vestiaire. L'attaquant de 26 ans va connaître une nouvelle aventure après l'Algérie et la Tunisie. Auteur de 10 buts en 10 matchs de CAF Champions League avec l'Étoile du Sahel et vainqueur de la Coupe arabe avec le club tunisien, l'ancien du DRB Tadjenanet et du CR Belouizdad est transféré contre la somme de 800 000 euros, pour les quatre prochaines saisons chez les Crocodiles, soit jusqu'en juin 2023.