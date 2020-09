«Les membres de l'assemblée générale n'avaient qu'un seul objectif, celui de me destituer. Ils étaient tous out samedi (jour de l'AGO, Ndlr), personne ne m'a interpellé sur le bilan de nos activités sportives. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas jeté un oeil sur le contenu des bilans moral et financier.»