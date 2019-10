Les judokas Karima Kechout (-70 kg) et Mouaâd Bouabaoub (-90 kg), deux des quatre derniers représentants algériens aux Mondiaux 2019 «juniors» à Marrakech (Maroc), ont été éliminés vendredi, dès leur premier combat, respectivement contre la Vénézuélienne Eliana Aguiar et le Biélorusse Aliakandr Sidoryk. Kechout a été éliminée par Ippon, au premier tour, dans un combat qui avait duré quatre minutes et quarante et une secondes, alors que Bouabaoub a été exempté du premier tour, tout comme son adversaire, contre lequel il s’est incliné également par Ippon, après trois minutes et trente et une secondes de combat. L’Algérie a engagé un total de dix judokas dans cette compétition : six messieurs et quatre dames. Les six autres représentants algériens dans ces Mondiaux sont : Mohamed Amine Tahra (-60 kg), Dris Marouane Messaoud (-66 kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg) et Karim Oudjane (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que Nesrine Boudjemil (-57 kg) et Khadidja Belkhira (-57 kg) chez les dames. A l’instar de leurs coéquipiers, ces six judokas ont tous été éliminés dès leur premier combat.