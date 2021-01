Le Paris Saint-Germain souhaiterait vendre deux joueurs cet hiver.Le PSG pourrait vendre son duo allemand! Le Paris Saint- Germain traverse pour le moment le mercato d'hiver sans faire de bruit et aucune arrivée ne serait prévue d'ailleurs. Toutefois, des départs pourraient avoir lieu, comme l'a indiqué ce dimanche, Saber Desfarges, journaliste de Téléfoot. Selon lui, les deux internationaux allemands du club Thilo Kehrer (défenseur de 24 ans) et Julian Draxler (milieu offensif de 27 ans) seraient poussés vers la sortie. Draxler qui arrive en fin de contrat a récemment été lié à Arsenal et Leeds United en Allemagne, ainsi que le Hertha Berlin en Allemagne. De son côté, Kherer ne serait pour le moment lié à aucun club.