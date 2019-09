Les rumeurs ne cessent d’être lancées du côté du CR Belouizdad concernant l’avenir du directeur général, Saïd Allik. Ce dernier, dont les interventions dans les médias se font rares, a indiqué, jeudi dernier, que « les voyous et les gamins » ne sauront le déstabiliser. Dernière rumeur en date, celle d’un éventuel retour de Mahfoud Kerbadj, ancien président du CRB et de la LFP, pour occuper le poste de DG, en lieu et place de Allik. Mais à en croire des sources proches du concerné, cela n’est que rumeur, puisque aucun contact n’a eu lieu entre les deux parties, et Kerbadj ne compte plus revenir dans les affaires du football algérien. A quoi profite cette campagne de déstabilisation ?