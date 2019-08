L’Algérienne Katia Kessaci a été éliminée par la Luxembourgeoise Sarah De Nutte en 16es de finale du tournoi Challenge Plus Nigeria-2019, remporté par la Russe Yana Noskova. Kessaci, seule Algérienne en course en 16es de finale, s’est inclinée en quatre sets 3-11, 7-11, 8-11, 2-11. La finale du tournoi dames est revenue à la Russe Yana Noskova devant sa compatriote Olina Mikhailova 4-3. Katia Kessaci avait bien entamé le Challenge Plus Nigeria-2019 de tennis de table, en terminant en tête de son groupe B lors du tour préliminaire. Elle a réussi un succès face à la Nigériane Oku Vivian 3-2 (5-11, 11-6, 5-11, 11-7 et 11-1) et un autre par forfait devant la Ghanéenne Cécilia Frema (3-0). Pour sa part, sa compatriote Lynda Loghraibi n’a pas fait long feu puisqu’elle a été éliminée dès le tour préliminaire. Logée dans le groupe A, la pongiste algérienne a perdu ses deux matchs face aux Nigérianes Ogundele Rashidat 2-3 (8-11, 4-11, 11-5, 11-7, 1-11) et Fatima Kazeem 1-3 (11-5, 5-11, 8-11, 7-11). Chez les messieurs où l’Algérie était absente, le titre est revenu au Nigérian Aruna Quadri, vainqueur du Brésilien Thiago Monteiro (4-0). 45 pongistes dames de neuf pays (Algérie, Nigeria, Ghana, RD Congo, Afrique du Sud, Inde, Egypte, Croatie, Roumanie), sur les 18 annoncés, ont pris part aux joutes internationales de Lagos. En messieurs, 65 joueurs issus de 12 nations (Bénin, Nigeria, Belgique, RD Congo, Inde, Egypte, Iran, France, Sénégal, Arabie Saoudite, Cameroun, Ghana) ont participé à la compétition. Le Challenge Plus-2019 qui a pris fin samedi soir est l’un des tournois pionniers de la série ITTF Challenge Plus et figure parmi les six Challenges ITTF de 2019, les joueurs se disputant des points pour améliorer leur classement en vue de la qualification olympique Tokyo-2020. En termes de prix, la bourse du tournoi a été portée à 60.000 dollars.