C'est le combattant le plus dominant de ces dernières années qui quitte les arts martiaux mixtes. Il l'avait promis à sa mère. Khabib Nurmagomedov a tenu parole. Après avoir dominé par étranglement Justin Gaethje en deux rounds seulement, le champion des poids légers de l'UFC a annoncé qu'il ne combattrait plus et a laissé ses gants au milieu de l'octogone, le symbole d'une fin de carrière dans les sports de combat, signale ESPN. Le Covid a emporté son père qui était aussi son coach. Ce combat sur la «Fight Island», une île d'Abu Dhabi, était le premier et, donc, le dernier sans lui à ses côtés, rappelle Sports Illustrated. Après sa victoire, sa 13e d'affilée en UFC, sa 29e en autant d'apparitions en arts martiaux mixtes, il a pleuré, à genoux, le visage dans les mains. Réputé pour son stoïcisme en toutes circonstances, le Russe s'est autorisé à faire son deuil publiquement, note ESPN. L'homme du Daguestan estime qu'il n'a plus rien à prouver dans son sport, rapporte SI. Après tout, il a battu Gaethje avec un pied cassé après avoir terrassé Conor McGregor et Dustin Poirier, les deux autres stars de la catégorie. Sa retraite le prive justement d'une deuxième manche «lucrative» contre les deux hommes, indique le Washington Post. Qu'importe. «S'il y a bien quelqu'un que l'on peut croire en UFC quand il part à la retraite, c'est Khabib Nurmagomedov», assure Sports Illustrated.