Naoufel Khacef sera officiellement girondin dans les jours à venir. Il n’y a plus de doute, le latéral gauche du NA Hussein-Dey va porter les couleurs de Bordeaux pour sa première aventure à l’étranger. Tout a été fait lors des dernières heures du mercato hivernal. L’accord a été trouvé entre les deux parties et le joueur va rejoindre le club français sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Retardé entre-temps par un problème de visa, le jeune joueur algérien est déjà arrivé du tunnel. Le rêve devient réalité pour la pépite algérienne considérée comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. La bataille entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux pour Khacef est remportée par le club de la Gironde. Il quitte alors le NA Hussein Dey après 4 saisons.