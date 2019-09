Le défenseur du NA Hussein-dey Naoufel Khacef devrait s’engager avec le Stade Rennais, selon le journal L’Equipe, assurant que le transfert est attendu « dans la semaine ». Khacef, âgé de 21 ans, a entamé dernièrement une procédure pour rompre son contrat avec le NAHD, suite au non paiement de plusieurs mois de salaire. Une situation contractuelle qui pourrait donc permettre à Rennes d’utiliser son joker, selon la même source. Le latéral gauche algérien est considéré comme un grand espoir du football algérien, et l’entraîneur de l’EN A’, Ludovic Batelli, s’était montré élogieux à l’égard du joueur. « C’est un latéral tonique, un bon contre-attaquant, puissant, rapide, doté d’une bonne qualité technique sur le plan offensif. Je pense qu’il peut encore mieux défendre. Il peut mieux lire les trajectoires et faire moins de fautes, mais c’est un bon profil », avait-il déclaré.