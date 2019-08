Après plusieurs jours de blocage, le latéral gauche du NA Hussein-Dey, Naoufel Khacef, peut envisager un engagement avec le club de son choix. Le joueur de 21 ans a fini par avoir sa lettre de libération après avoir saisi la Chambre de résolution des litiges, pour salaires impayés de la part de son club employeur. L’annonce a été faite par son représentant, Christophe Hutteau, sur Twitter. « Naoufel Khacef n’appartient plus à son club (le NAHD, Ndlr). Son contrat a été résilié de façon unilatérale et pour juste cause. La procédure FIFA a été respectée, les salaires n’ont pas été payés et le joueur pourra donc s’engager dans le club de son choix dans les prochains jours », a-t-il écrit. Quelle sera sa prochaine destination ? Selon plusieurs sources, elle devrait être le Stade Rennais, pensionnaire de Ligue 1 française, qui se trouve à la recherche d’un remplaçant dans ce même poste à l’autre Algérien, Ramy Bensebaïni, qui s’est engagé avec le Borussia Mönchengladbach. Cependant, cette procédure risque de prendre du temps, alors que le mercato d’été en France tire à sa fin (le 2 septembre). Ceci, étant donné que le NAHD peut, s’il le souhaite, demander l’arbitrage de la FIFA. Selon des sources au sein du club algérois, la direction de ce dernier n’a reçu aucune correspondance de l’instance mondiale pour payer le joueur, comme le stipule la réglementation en vigueur. Ceci, même si Christophe Hutteau reste confiant en indiquant : « Notre dossier est sans faille et particulièrement documenté, son issue ne fait aucun doute. » Pour rappel, Khacef a été payé cher sa décision de sécher les entraînements avec le NAHD, puisqu’il a vu son nom écarté de la liste des joueurs retenus pour le dernier stage de l’EN des U23, qui prépare le dernier tour des qualifications pour le CAN-2019 de la catégorie.

Affaire à suivre…