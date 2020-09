La visite de travail et d'inspection de deux jours effectuée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, dans la wilaya de Béjaïa s'est déroulée dans des conditions sereines, ponctuée par un accueil chaleureux, aussi bien des autorités locales que du mouvement associatif. Venu s'enquérir de la situation de son secteur, le ministre de la Jeunesse et des Sports est reparti satisfait du constat établi sur le terrain. Tout ne va pas si mal à Béjaïa, y compris dans les communes les plus retirées comme à Adekar, première halte de la délégation ministérielle. Après avoir arboré le burnous kabyle offert localement, le ministre accompagné du wali et des autorités civiles et militaires a procédé à l'inauguration d'une auberge de jeunes d'une capacité d'accueil de 50 lits. Une structure réalisée en un temps record de 18 mois pour une enveloppe financière de 81566969,68 DA. C'était le premier geste de la première journée de visite, qui s'est poursuivie le lendemain à travers de nombreuses localités de la wilaya. Au château de la Comtesse, dans la commune d'Aokas, devenu aujourd'hui l'auberge Mohamed-Boudiaf, un exposé sur la situation du secteur lui a été présenté par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, portant, notamment sur le nombre des établissements placés sous sa tutelle. Il est ainsi fait état de neuf auberges de jeunes, 33 maisons de jeunes, deux salles polyvalentes, 19 complexes sportifs de proximité, deux camps de jeunes, un centre de loisirs, un foyer de jeunes et un bloc d'accueil, soit un total de 68 établissements auquels s'ajoutent 41 stades communaux, 89 terrains combinés, sept salles omnisports, cinq salles spécialisées, deux piscines couvertes éparpillés à travers toute la wilaya où activent 123 associations. Dans son périple, Khaldi a constaté avec satisfaction les résultats enregistrés par les jeunes de différentes localités dans diverses compétitions, les exhortant à fournir davantage d'efforts et de participer au développement du pays. Avant de repartir sur Alger après deux journées de visite, qui se sont singularisées par aucune manifestation de rue, lesquelles manifestations de rue ont repris de plus belle le lendemain. En effet, la journée d'hier a été marquée par la fermeture des deux principaux axes routiers de la wilaya. Pour des considérations liées au cadre de vie, les habitants de Remila ont coupé la RN 26 tout comme ceux d'Aokas qui ont fermé la RN 09.