Mardi soir, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a rendu visite à l'Equipe nationale de football, avant sa rencontre face au Zimbabwe, ce soir, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019. «À son arrivée, il a été accueilli par le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, et le membre du Bureau fédéral, Amar Bahloul, avec lesquels il s'est longuement entretenu, avant de saluer le sélectionneur national, Djamel Belmadi et Aziz Bouras, entraîneur des gardiens, qui venaient de terminer la séance d'entraînement», a écrit la FAF sur son site officiel. «Khaldi a été convié par la suite à partager le dîner avec l'ensemble des joueurs et les membres des différents staffs de la sélection, dans une ambiance conviviale et chaleureuse», ajoute encore l'instance fédérale, en rapportant qu'«avant de quitter le CTN, le ministre a tenu, dans un discours et au nom du gouvernement, à transmettre un message d'encouragement et de soutien à la sélection nationale et à la Fédération algérienne de football, tout en rendant un vibrant hommage à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la consécration des Verts à la CAN-2019 en Egypte». Khaldi, ajoute la même source, «a réitéré également sa disposition, celle de son département ainsi que celle de l'Etat, à apporter toute l'aide nécessaire à la Fédération et au football national pour son développement et son épanouissement».

La FAF a précisé, enfin, que «cette visite a été très appréciée par les responsables de la Fédération et les membres de la sélection nationale, d'autant qu'elle intervient à la veille d'une double confrontation importante contre le Zimbabwe». Il faut dire que cette visite intervient après un bras de fer entre la FAF et la tutelle, notamment concernant la suite à donner à la défunte saison, le changement de système de compétition, ainsi que la révision des statuts de la FAF. Dans une note datée du 8 juin 2020 et adressée aux présidents des Fédérations, le MJS avait indiqué qu'il était «interdit durant l'année à une élection fédérale de changer ou modifier les statuts et les règlements intérieurs, toucher aux systèmes de compétition et disciplinaires ou effectuer le moindre mouvement des cadres techniques, mis à disposition par les autorités fédérales ou de créer de nouvelles structures ou réactiver des structures sportives suspendues».

Ce rappel visait, en premier lieux, la FAF, déjà engagée dans un projet d'amendement de ses statuts afin de suivre les recommandations de la FIFA. En marge de la dernière AG ordinaire de la FAF, son président avait indiqué: «Ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons pas tenir l'assemblée élective (AGE) avant la mise en conformité des statuts.

J'espère donc que nous pourrons tenir cette AGEx avant la fin de l'année en cours, pour qu'au mois de mars 2021, nous puissions organiser l'AGE.» Avec cette visite de Khaldi et sa rencontre avec Zetchi, les choses sont-elles revenues à la normale? Zetchi présentera-t-il sa candidature pour un second mandat à la tête de l'Instance fédérale? Réponse dans peu de temps..