L'attaquant de l'O Médéa, Hicham Khalfallah, auteur d'un but samedi lors de la défaite concédée en déplacement face au Paradou AC (2-1), a rejoint le milieu offensif de l'ASO Chlef Kaddour Beldjilali, en tête du classement des buteurs de la Ligue 1, avec 7 buts chacun. Beldjilali est resté muet lors du naufrage de son équipe à domicile face à la JS Saoura (0-6). Beldjilali et Khalfallah sont talonnés de près par Hamza Koudri (USM Alger) et Billel Zaïdi (JS Saoura), avec 6 buts chacun. Dans ce classement des buteurs, le quatuor de tête est suivi par trois joueurs qui comptent cinq buts chacun: Hamza Belahouel (CR Belouizdad), Mohamed Amine Amoura (ES Sétif) et Adil Djabout (AS Aïn M'lila).