Le gardien de but de l'ES Sétif Sofiane Khedaïria, a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2022, a annoncé samedi le club sur sa page officielle Facebook. Le portier natif de Valence (France) s'est délesté de quatre mois de salaire, tout en s'assurant une revalorisation salariale, précise la même source. Khedaïria (31 ans), avait rejoint l'Entente pour la première fois en 2012, avec laquelle il avait notamment remporté la Ligue des champions d'Afrique en 2014. Il quitta Sétif en 2017 pour évoluer à la JSM Béjaïa (2017), et à l'USM Bel Abbès (2018-2019), avant de revenir au bercail en 2019. L'ESS, 3e au terme de la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, n'a enregistré pour le moment aucune nouvelle recrue estivale, privilégiant d'abord la prolongation de ses cadors. Concernant la barre technique, l'entraîneur tunisien Nabil Kouki n'a pas encore prolongé son contrat pour deux saisons, comme annoncé précédemment par la formation phare des Hauts-Plateaux. Kouki, qui avait rejoint Sétif au mois d'octobre 2019, en remplacement de Kheïreddine Madoui, est parvenu à redresser la barre en championnat, permettant à son équipe de réaliser une remontée spectaculaire au classement. L'ES Sahel a démenti cette semaine avoir entamé des négociations avec Kouki, contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias tunisiens, dont le site de la radio Mosaïque FM. En coupe d'Algérie, l'ESS est toujours en course pour une qualification au dernier carré. Elle devait affronter son voisin le CABB Arréridj en quarts de finale (retour), après avoir fait match nul 1-1 à l'aller à Bordj. La FAF ne s'est toujours pas prononcée sur la suite à donner à l'épreuve populaire.