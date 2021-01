Placardisé à la Juventus, le milieu de terrain Sami Khedira (33 ans) s'apprête à faire ses valises, que ce soit en janvier ou l'été prochain au terme de son contrat. Et l'international allemand se verrait bien tenter un ultime rebond dans un championnat en particulier. «Je garde mon niveau d'énergie et ma motivation intactes. Mais à la fin de la journée, je veux être sur le terrain et me battre pour gagner des points. C'est pourquoi j'essaie d'inverser la tendance ou de quitter Turin pour faire ce que j'aime le plus: jouer au football, a d'abord souligné le Bianconero auprès du média The Athletic. La Premier League est toujours absente de ma collection, y jouer serait la cerise sur le gâteau. Il y a moins d'arrêts dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c'est ce que j'aime. J'ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des préparateurs pour m'habituer à un rythme et une intensité plus élevés.» Alors qu'il a enchaîné les pépins physiques et peu joué depuis 2 ans, le natif de Stuttgart devra éviter de se montrer trop gourmand pour maximiser ses chances de rebondir.