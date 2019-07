L’Allemand de 32 ans doit faire face à une concurrence féroce à son poste, après les recrutements d’Aaron Ramsey et Adrien Rabiot. D’après les informations de Sky Sport Italia, Sami Khedira susciterait l’intérêt de plusieurs clubs européens, comme la Fiorentina, Valence ou encore Arsenal. La Viola se fait plus insistante. Le milieu de terrain, pas contre un départ, va cependant prendre son temps et étudier toutes les propositions, avant de se décider. L’ancien joueur du Real Madrid est sous contrat avec la Juventus pour encore deux saisons.