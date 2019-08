Le milieu de terrain allemand Sami Khedira (32 ans) s’est longuement entretenu pour Kicker. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a évoqué la saison qui va bien débuter en Italie et a notamment mis en avant la qualité de la Vecchia Signora :

« Nous avons de grandes qualités dans l’effectif et une incroyable quantité. C’est du jamais vu. Lorsque nous organisons des matches d’entraînement à 11 contre 11, cela pourrait être des matches européens.». Il a ensuite évoqué les objectifs de la Juventus en Ligue des champions mais aussi sur la scène nationale. « Nous n’avons pas à nous cacher, nous ne serions pas crédibles. Vous n’achetez pas Ronaldo ou De Ligt pour sortir en quart de finale ou en demi-finale de la Ligue des champions. L’équipe a pour objectif de remporter la coupe, même s’il serait fatal de ne penser qu’à ce trophée. Et il ne faut pas sous-estimer le championnat, car les rivaux se sont renforcés. Ce sera un combat plus excitant que l’an dernier. L’Inter a pris un bon entraîneur comme Conte, alors que Naples doit toujours être pris en compte. Nous devons commencer le championnat avec concentration pour tirer cette force en Champions League. Je veux tout, même la coupe d’Italie.»