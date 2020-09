La direction du NA Hussein Dey négocie avec le gardien de but du CR Belouizdad, Bekri Kheïri, pour l'engager, sur demande du nouvel entraîneur, Nadir Leknaoui.

Le portier en question va quitter le champion d'Algérie après l'arrivée de Toufik Moussaoui en provenance du Paradou AC. Selon des informations, les deux parties (NAHD et Kheïri) ont presque conclu et il ne reste que la signature.

Celle-ci interviendra dès que Kheïri aura reçu sa lettre de libération. En parallèle avec cette arrivée, le NAHD devrait enregistrer le départ de son gardien de but, Imad Benchlef. Ce dernier a été convié à une réunion avec ses dirigeants au courant de la semaine pour trouver une issue pour la résiliation de son contrat. Concernant l'autre gardien du Nasria, Mohamed Seddik Mokrani, son avenir est tributaire de l'arrivée du portier de l'US Biskra, Hamza Bousder. Celui-ci attend de récupérer ses papiers pour rejoindre son ancien entraîneur, Leknaoui. Par ailleurs, le latéral gauche du NAHD, Naoufel Khacef, s'est engagé pour un contrat de 2 ans avec le CD Tondéla, pensionnaire de première division portugaise. Prêté, février dernier, par le NAHD à Bordeaux avec option d'achat, le joueur de 22 ans n'a pas été renouvelé par le club français.