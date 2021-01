Karim Khouda est le nouvel entraîneur de la JSM Béjaïa. Il est actuellement à Béjaïa pour signer son contrat et entamer ses fonctions, alors que le championnat de Ligue 2 débute le mois prochain. L’ancien coach franco-algérien du CSC avait tout conclu avec les Bougiotes il y a plus de 2 mois, mais comme l’espace aérien était fermé en raison de la pandémie, il lui était difficile de rentrer en Algérie. «Bien que tout était conclu avec la direction de la JSMB depuis plus de 2 mois, il m’a été difficile de rejoindre Béjaïa et ce en raison de la suspension des lignes aériennes entre les deux pays», a expliqué Khouda sur le site du club.