Le milieu de terrain international allemand du Bayern Munich Joshua Kimmich a été opéré d'un ménisque après sa blessure samedi et ne devrait pas être disponible avant janvier, indique, dimanche soir, le club sur son site Internet. Celui que le sélectionneur national Joachim Löw appelle toujours «Jo» (prononcez «yo») n'a pu rejoindre, hier, l'équipe d'Allemagne, qui doit affronter en match amical la République tchèque demain, puis l'Ukraine et l'Espagne en Ligue des nations les 14 et 17 novembre. Patron du milieu de terrain des champions d'Europe, Kimmich est sorti du terrain en larmes, samedi, après s'être blessé au genou sur un tacle, à la 36' du «Klassiker» remporté 3-2 par le Bayern à Dortmund. Il a quitté la pelouse debout, mais soutenu par deux soigneurs.