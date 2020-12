Presnel Kimpembe a réalisé un tacle superbe. Il s'agit tout simplement de l'action majeur du choc entre le Paris Saint-Germain et Lille (0-0) dimanche en Ligue 1. À la 77e minute, le LOSC lance un contre et se dirige vers la cage de Keylor Navas avec un 4 contre 1 à négocier, face à Presnel Kimpembe. Pris dans un premier temps par la passe de Timothy Weah, le défenseur central parisien, au bout de l'effort, s'est arraché pour signer un tacle parfait sur Burak Yilmaz et stopper cette offensive.

Sur cette action, Kimpembe a réalisé un retour tout simplement exceptionnel. Surtout que dans sa course, l'international français a été victime d'une blessure! Mais même touché physiquement, il a tenu à s'accrocher pour sauver son équipe. «Celui-là était incroyable, malheureusement il y a la blessure derrière. Mais il a fait ce qu'il fallait pour l'équipe, lui tout seul contre 3 ou 4 attaquants. Il faut vraiment le remercier, parce que s'il n'enlève pas ce ballon, ils allaient vraiment au but», a apprécié son capitaine Marquinhos pour Téléfoot. «C'était une grande occasion, Kimpembe a sauvé notre match. J'espère qu'il n'est pas trop blessé, mais c'était absolument décisif, c'est clair. Heureusement, il a sauvé cette situation et je suis vraiment très content avec lui», a confié l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel en conférence de presse. Un véritable sacrifice pour Kimpembe, noté 7/10 par la rédaction de Maxifoot.

Cependant, ce geste va avoir aussi des conséquences négatives. En effet, selon les informations du quotidien L'Equipe, aujourd'hui, le Tricolore souffre «d'une lésion aux ischios de la cuisse droite». Même si le Parisien doit encore passer des examens complémentaires pour confirmer ce diagnostic et définir avec exactitude la durée de son indisponibilité, il risque de rester à l'infirmerie pendant trois semaines. D'ores et déjà forfait pour le dernier match de l'année 2020 face à Strasbourg mercredi en L1, Kimpembe pourrait ainsi viser un retour pour le Trophée des Champions face à l'Olympique de Marseille le 13 janvier prochain. En tout cas, le PSG peut tout de même apprécier de pouvoir compter sur un tel soldat.