Le Paradou AC, connu pour produire ses propres joueurs via sa désormais célèbre académie, viens d’annoncer le recrutement d’un attaquant âgé de 23 ans. Il s’agit de Oussama Kismoun originaire de Skikda et formé à l’Entente de Collo. Le joueur en question a été recruté par le NRB Beni Oulbane actuellement leader en Régionale 1 de Constantine (5e division) où il a marqué trois buts en première partie de saison. Bon de la tête, c’est un droitier qui peut évoluer seul en pointe où à deux attaquants, il est plus à l’aise comme second attaquant. Il possède une bonne couverture de balle, il présente le même profil que Benayad, l’attaquant du PAC actuellement blessé.