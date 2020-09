Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Malang Sarr, Ben Chilwell, Kai Havertz en attendant Édouard Mendy... Chelsea n'a pas compté au moment de dépenser ses sous pour faire plaisir à Frank Lampard. Avec déjà plus de 220 millions d'euros, hors bonus, investis cet été, le club londonien est prêt à retrouver les sommets du football anglais. De quoi irriter certains concurrents. A commencer par Jürgen Klopp. Dans un entretien accordé à la BBC, le coach de Liverpool a dénoncé la politique des Blues. «Nous vivons dans un monde en ce moment avec beaucoup d'incertitude. Pour certains clubs, le degré d'incertitude de l'avenir semble moins important. Ils sont détenus par des pays, appartenant à des oligarques, c'est la vérité. Nous sommes un club différent. Nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions il y a deux ans, nous l'avons gagnée l'année dernière. Nous sommes devenus champions de Premier League la saison dernière pour être le club que nous sommes», a soutenu l'Allemand. Klopp en a profité pour mettre un taquet supplémentaire à Manchester City. «Nous ne pouvons pas le changer du jour au lendemain et dire: ‘'Maintenant, nous voulons nous comporter comme Chelsea ou City». Ils signent de nombreux joueurs. Cela peut être un avantage, mais cela signifie qu'ils doivent s'adapter à l'équipe. Vous ne pouvez pas faire venir les 11 meilleurs joueurs du monde et vous attendre à ce que dans la semaine suivante, ils joueront le meilleur football. Il s'agit de travailler dans un camp d'entraînement. Ce sera probablement un avantage pour nous. Nous avons beaucoup travaillé», a rajouté l'ancien technicien du Borussia Dortmund. S'il a effectivement réussi à insuffler un nouvel état d'esprit aux Reds, Klopp ne peut occulter les dépenses également très lourdes réalisées par le club de la Mersey sur ces dernières années pour revenir sur le devant de la scène. Dans le TOP 10 des plus gros transferts de Liverpool, on retrouve 7 joueurs qui composent l'équipe actuelle: Virgil van Dijk (84,5 millions d'euros), Alisson (73 millions d'euros), Naby Keita (60 millions d'euros), Fabinho (50 millions d'euros), Mohamed Salah (42 millions d'euros), Sadio Mané (41,2 millions d'euros) ou encore Roberto Firmino (41 millions d'euros), tandis qu'Alexander-Oxlade Chamberlain (38 millions d'euros) et Georginio Wijnaldum (27,5 millions d'euros) ont également obligé les dirigeants à sortir le chéquier.