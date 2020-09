Lié au PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est régulièrement évoqué au Real Madrid. D'après Le10Sport, Jürgen Klopp avait même entamé les contacts avec l'entourage du joueur, et plus particulièrement son père, puis avec le principal concerné pour évoquer la suite de sa carrière. L'entraîneur des Reds et Mbappé ont sympathisé et l'Allemand en a profité pour lui faire part de son envie de l'avoir sous ses ordres à l'avenir. Alors que Sadio Mané et Mohamed Salah fêteront leurs 29 ans avant l'été 2021, Jürgen Klopp vise du lourd pour préparer le remplacement de ses deux stars offensives, et cela pourrait séduire le natif de Bondy. Lundi soir, L'Équipe confirme l'offensive de Klopp dans le dossier Mbappé. Les contacts entre les deux hommes n'ont jamais cessé depuis leur premier échange en 2016, lorsque le coach des Reds souhaitait accueillir le jeune Mbappé âgé de 18 ans. Le joueur apprécie donc l'Allemand et n'a pas oublié non plus la rencontre entre sa famille et l'un des deux propriétaires américains de Liverpool à Nice en 2017, avant que Kylian Mbappé ne décide de rejoindre le PSG. Aujourd'hui, Liverpool est revenu sur le devant de la scène et s'impose comme l'un des clubs phares de l'Europe, de quoi naturellement titiller Kylian Mbappé, qui risque de faire beaucoup parler de lui dans les prochains mois.