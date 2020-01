Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2021, Thomas Tuchel ne fait pas l’unanimité au PSG. Surtout depuis l’humiliation face à la classe biberon de Manchester United la saison dernière. De retour à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain, Leonardo voudrait ainsi se débarrasser du technicien allemand afin de confier les rênes de l’équipe parisienne à un manager d’un cran plus élevé. Si les noms de Massimiliano Allegri (libre), Pep Guardiola (Manchester City), Zinédine Zidane (Real Madrid) et Mauricio Pochettino (libre) sont régulièrement associés au club de la capitale française, Leonardo, lui, travaillerait également sur la piste menant à Jürgen Klopp.

Sur le banc de Liverpool depuis 2015, l’ancien coach du Borussia Dortmund fait un travail remarquable qui ne laisse personne indifférent. Et le PSG voudrait le convaincre de venir faire passer un cap à l’écurie française dès la saison prochaine. Seulement, l’homme de 52 ans, qui a récemment prolongé son bail jusqu’en 2024, ne compte pas quitter la Mersey de si tôt comme l’a ouvertement assuré son représentant.

« Jurgen adore le club et pour le moment, je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de mieux que Liverpool. Et il ne le voit pas non plus. Liverpool se positionne avec lui sur le long terme. Ils travaillent pour se garantir aussi un avenir. Des joueurs comme Mané, Van Dijk, Salah, ils vont tous prolonger ou l’ont déjà fait. Et bien sûr, le

manager joue un grand rôle dans ces décisions », a expliqué Marc Kosicke au micro de la chaîne allemande Sport1.

Real Madrid : Le mercato hivernal sera calme



Le Real Madrid va-t-il être actif sur le mercato pendant le mois de janvier ? Selon Marca, la réponse est très claire : non. Le club de la capitale espagnole n’aurait ainsi aucune intention de recruter cet hiver, sauf obligation, comme en cas de grosse blessure d’un joueur titulaire. Zinedine Zidane serait ainsi convaincu qu’il a déjà un effectif compétitif pour lutter pour tous les titres en jeu, et n’a donc pas besoin de nouvelles têtes. Le Real Madrid compte aussi sur le retour de Marco Asensio après sa longue blessure. En revanche, il pourrait y avoir des départs comme le souligne le journal ibérique. Jesus Vallejo, actuellement en prêt à Wolverhampton, a des offres en Allemagne et en Espagne, alors que Brahim Diaz et Mariano ont eux aussi une belle cote en plus d’un besoin de temps de jeu plus important. L’OL serait d’ailleurs très intéressé par un retour de son ancien attaquant. Il y aura donc des bonnes affaires à réaliser du côté de Concha Espina en janvier.

FC Barcelone : Une offre pour Dani Olmo

Le FC Barcelone est passé à l’action pour le milieu offensif Dani Olmo (21 ans,

22 matchs et 8 buts toutes compétitions confondues) ! Les médias catalans Sport et Mundo Deportivo annoncent de concert mardi une première offre des Blaugrana pour le joueur du Dinamo Zagreb. En revanche, le montant de la proposition n’a pas filtré. Auteur de performances excellentes en Croatie et sur la scène européenne, l’international espagnol est surveillé de près par toutes les grandes écuries en Europe. Désireux de devancer la concurrence sur ce dossier, le Barça veut boucler ce transfert dès janvier pour accueillir le joueur l’été prochain. Une opération qui rappelle celle de Frenkie de Jong en janvier dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2021 et estimé à 40 millions d’euros minimum, Olmo a annoncé récemment son désir de quitter le Dinamo Zagreb.

Manchester United : Calvert-Lewin, une cible à 58 millions d’euros

Battu par le Borussia Dortmund dans le dossier Erling Braut Håland, Manchester United compte toujours renforcer son attaque en janvier, et multiplie pour cela les pistes. Après les Français Moussa Dembélé et Odsonne Edouard lundi, les Red Devils cibleraient maintenant l’avant-centre d’Everton Dominic Calvert-Lewin (22 ans, 16 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) ! Initialement considéré comme un plan B par l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, l’Anglais ferait maintenant office de piste privilégiée, rapporte le tabloïd The Sun. Mais le dossier n’est pas simple. Déjà car les Toffees attendraient au moins 58 millions d’euros pour lâcher leur meilleur buteur. Mais aussi car le nouvel entraîneur d’Everton Carlo Ancelotti fait de son attaquant un élément indispensable. Sur les deux derniers matchs, Calvert-Lewin a marqué trois fois !

Fenerbahce : Ben Arfa dans le viseur

En dépit de nombreux contacts, Hatem Ben Arfa n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Ce qui ne devrait plus être le cas très longtemps. Après avoir eu quelques touches avec le Genoa, la Sampdoria, Nantes ou même avec Flamengo il y a quelques semaines, c’est la Turquie qui est le plus proche de le recruter. Le Galatasaray lui a proposé un juteux contrat de 4,5 millions d’euros sur 18 mois. Une proposition insuffisante pour faire fléchir HBA qui ne compte pas faire de concession à son futur employeur. Difficile en l’état d’imaginer l’ancien Rennais débarquer à Lyon durant le mois de janvier. Toutefois, selon nos informations, l’intérêt du Galatasaray pour Ben Arfa n’est pas passé inaperçu sur les rives du Bosphore. Selon nos informations, le Fenerbahce a pris des renseignements sur le joueur et n’exclut pas lui aussi de formuler une offre ferme dans les prochains jours. Reste à savoir ce qu’en pense le joueur qui rêve toujours d’Espagne.

Arsenal : L’inquiétude grandit pour Aubameyang

Cette fois, Arsenal peut trembler. Malgré l’intronisation de Mikel Arteta comme entraîneur et la promesse d’un nouveau souffle, les Gunners vont bien devoir composer avec les velléités de départ de leur attaquant phare et capitaine Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans, 20 matchs et 13 buts en Premier League cette saison). Le journal The Telegraph a confirmé l’information mardi, et indique que le Gabonais entend toujours partir en fin de saison. Pour rejoindre un club aux grandes ambitions, mais aussi pour s’assurer une présence en Ligue des Champions chaque année. Ce qui n’est plus le cas des Canonniers depuis 2017. Toujours aussi décisif et impliqué dans le collectif londonien, Aubameyang continue en tout cas de marquer des buts et des points aux yeux de ses courtisans. L’ancien Stéphanois demeure sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal.

Borussia Dortmund : Weigl file au Benfica

Courtisé par le PSG par le passé, Julian Weigl, peu utilisé par Lucien Favre au Borussia Dortmund, quitte officiellement les Borussen, lui dont le contrat prenait fin en 2021. Il rallie officiellement les Aigles de Benfica comme nous l'apprend un communiqué du club portugais :

« le SL Benfica a annoncé mardi à la Commission de Sécurité et d'échange qu'elle avait convenu avec le Borussia Dortmund de signer le milieu de terrain Julian Weigl pour 20 millions d'euros.» Sur le site du Borussia, le joueur allemand a dit adieu à ses collègues : « Je voudrais remercier mes coéquipiers, le personnel du BVB et tous les fans de ce grand club pour ce bon moment et j'aurai toujours le Borussia Dortmund dans mon cœur .» Pour rappel, Weigl avait débarqué au BvB en 2015 en provenance de Munich 1860