Confronté au départ non compensé de Dejan Lovren et à la longue indisponibilité de Virgil van Dijk, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a récemment replacé le milieu de terrain Fabinho en défense centrale en attendant le retour de Joël Matip. Manque de chance, le Brésilien est sorti sur blessure après seulement 30 minutes face à Midtyjlland (2-0) mardi soir en Ligue des Champions. Et l'Allemand ne s'est pas montré rassurant sur son état après la rencontre. «C'est vraiment la dernière chose dont on avait besoin (grand soupir). Il a senti quelque chose aux adducteurs et ce n'est jamais bon. Il a dit qu'il n'avait pas tellement mal, qu'il pouvait continuer mais plus sprinter, mais, à son poste, ce n'est pas possible. Il faut faire des examens, mais ce n'est pas bon», a commenté le technicien, inquiet. Preuve de l'hécatombe qui frappe ce secteur de jeu, Klopp a été contraint de lancer le jeune Rhys Williams suite à la sortie de Fabinho.