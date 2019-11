Si Liverpool a réalisé une belle opération en dominant Manchester City (3-1), pour compter huit points d’avance sur son dauphin Leicester City, Jürgen Klopp a refusé de s’enflammer en conférence de presse. Pour l’entraîneur allemand des Reds, le titre est loin d’être acquis. « 100 % des gens ont déjà dit qu’à partir de maintenant, Liverpool ne peut plus perdre le titre. C’est une approche très négative. Vous pouvez le voir comme ça, mais on s’en fiche. Je vous promets qu’on n’y prête pas attention. Aujourd’hui, on était pleinement concentré sur ce match, et non sur le classement, ou sur le nombre de points d’avance qu’on a sur City. C’est de la folie. » « Neuf points. On ne pouvait pas imaginer que cette situation allait arriver. Mais ce n’est pas important, car qui veut être leader début novembre ? Tu veux être premier en mai, et pas début novembre. On sait tout ça, et je n’ai pas besoin de le dire car c’est clair. On essaye de faire ce qu’on peut, et à la fin, on verra ce qu’il se passe. Mais la pression, ou quoi que ce soit d’autre, n’est pas encore là. Ça viendra. Mais pour le moment, c’est juste une opportunité et allons-y, faisons le boulot, donnons tout ce qu’on a, et voyons ce qu’il se passe. »