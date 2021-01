L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré, ce vendredi, que le club était à la recherche d'un défenseur central. La blessure de Joël Matip, qui vient s'ajouter aux longues absences de Virgil van Dijk et Joe Gomez, force les Reds à chercher un renfort à ce poste dans cette fin de mercato. «Je ne suis pas certain qu'un défenseur central à 80 millions de livres (90,5 millions d'euros) soit sur le marché en ce moment, a prévenu l'Allemand en conférence de presse. Les équipes ne vendraient pas des joueurs de ce calibre actuellement. Mais nous devons trouver le bon joueur, qui cadre avec notre situation financière.» Liverpool a un peu plus de 3 jours pour trouver la perle rare. Les noms de Sven Botman (Lille), Eder Militao (Real Madrid) ou encore Ezri Konsa (Aston Villa) sont évoqués par la presse anglaise.