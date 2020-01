L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp est heureux de voir la foule d’Anfield célébrer prématurément le titre de champions d’Angleterre. Cependant ses joueurs ne suivent pas. Les Reds ont en effet réalisé un nouveau pas vers ce sacre qui les fuit depuis désormais 30 ans, en battant leur ennemi juré, Manchester United, dimanche dans leur antre (2-0). Des buts de Virgil van Dijk puis Mohamed Salah en fin de rencontre ont offert 16 points d’avance aux Merseysiders, qui auraient même pu l’emporter avec un écart plus grand sans deux buts refusés et plusieurs arrêts de David de Gea. « Nous allons gagner le championnat », ont donc entonné les supporters présents au stade, et Klopp ne les empêchera pas d’exprimer leur joie. « Ils peuvent chanter cela, ils l’ont chanté un certain nombre de fois dans le passé je crois», a réagi le coach allemand après la rencontre. «Je n’ai aucun problème avec ça. Tout le monde devrait célébrer la situation, à part nous. Rien n’a changé, nous avons la même situation plus trois points. Je vous le dirai immédiatement au moment où on sentira que les choses ont changé, pour le moment ce n’est pas le cas.» S’il ne considère rien comme acquis dans la course au titre, Klopp n’en savoure pas moins ce succès contre le rival, seule équipe à avoir pris des points contre ses joueurs cette saison. C’était en octobre dernier à Old Trafford (1-1). «Quelle performance contre un adversaire de la qualité de United, et la mise en place de United. Ole [Gunnar Solskjaer] dira la même chose, ils voulaient nous poser des problèmes, défendre et contre-attaquer. Il y a eu des moments où ils ont joué au football mais pas très souvent, le reste du temps c’était difficile de se créer des occasions. La manière dont nous l’avons fait était exceptionnelle.»